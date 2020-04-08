Kovid-19 olduğu için Seren Serengil tarafından darp edildiği iddia edilen Özbekistan uyruklu yardımcıya koruma tedbiri

Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darbettikleri ve ormana bıraktıkları gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma hakkında '3 ay bu kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama, küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmama' kararı verildi.

Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın, 'koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları' iddiaları konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Serengil ve Tomha ile avukat Esennur Ezgi aleyhine suç duyurusunda bulunan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Mahkeme kararında, 6284 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yazılı gerekçelerle davalılar Serengil ve Tohma'nın, korunan kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildiği kaydedildi.

Tedbire uyulmaması halinde zorlama hapis uyarısı

Bu tedbirin 3 ay süreyle geçerli olduğu bildirilen kararda, tedbire aykırı davranılması halinde şiddet uygulayan davalılar hakkında, aynı yasa gereğince, 'fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğinde ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin uygulanacağına' yönelik ihtar (uyarı) yapılması da hükme bağlandı.

Darp edilip ormana bırakıldı iddiası

Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalışan Mamatova'nın Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle darbedilip ormana bırakıldığı iddia edilmişti.

Suç duyurusu dilekçesinde, bu kişilerin avukatı Esennur Ezgi'nin, Mamatova'yı telefonla arayarak, 'şikayette bulunmaması için tehdit ettiği' ve Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki bazı polis memurlarının Mamatova'nın şikayetiyle ilgili işlem yapmadıkları öne sürülmüştü.

Bir açıklama yapan Serengil iddiaları yalanlayarak, "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz. Dışarıda salgın var, çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın.' dedim. Tehditle para istedi" ifadelerini kullanmıştı.