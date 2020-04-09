Rusya Türkiye dahil bir dizi ülkedeki Ruslar için tahliye uçuşları planlıyor

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, havayolu şirketlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye dahil bir dizi ülkede mahsur kalan Rus vatandaşları en kısa zamanda tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Rosaviatsiya yetkililerinin Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Rus havayolu şirketleri Kovid-19 salgını nedeniyle güney Avrupa’da ve Güneydoğu Asya’da mahsur kalan Rus vatandaşları en kısa zamanda tahliye etmeye başlayacak.

Açıklamada, “Çalışma grubunun toplantısında, önümüzdeki günlerde tahliye seferlerinin oluşturulabileceği bir dizi ülke belirlendi. Bu ülkeler Tayland, Hindistan, Japonya, Kıbrıs, İspanya, Türkiye ve Karadağ” denildi.

Bununla birlikte Güney Kore ve İtalya’daki Rus vatandaşlarının da en kısa zamanda tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.

Tahliye programının Moskova’ya en fazla 500 kişinin, bölge havalimanlarına ise en fazla 200 kişinin giriş yapabileceği şeklinde getirilen kısıtlamanın dikkate alınarak oluşturulacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bununla birlikte planlanan şu veya bu tahliye seferi ile ilgili bilginin, uçağın gelmesinin beklendiği bölge yöneticisine 1 gün öncesinden aktarılması gerekecek. Bu, bölge yetkililerinin gelen vatandaşlar için karantina ve gözlem koşulları oluşturma olanaklarını değerlendirmeleri için gerekli.”

Rusları taşıyan uçak New York’tan havalandı

Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait SU103 sefer sayılı uçağın bu sabah Moskova saatiyle 07.00 (TSİ ile aynı) sularında New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan hareket ettiği bildirildi.

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na saat 15.00 gibi inmesi beklenen uçak, yurtlarına dönmek isteyen fakat Rusya’nın tüm dış ülkelerle uçuşları sınırlandırılması nedeniyle bunu yapamayan Rusların bir kısmını taşıyor.

Rusya’nın getirdiği ‘bir kalkış ülkesi – Rusya’nın bir bölgesi’ kuralına göre ABD’den kalkış yapan uçakta sadece Moskova ve Moskova bölgesinde yaşayan vatandaşlar bulunuyor.

Moskova’ya gelen uçakta tam olarak kaç yolcunun bulunduğu ise bilinmiyor.

Yurtdışındaki Rusların tahliye düzeni açıklandı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışma grubunun yurtdışındaki Rusların ülkeye getirilmesi planlandığı seferlerin ön programını oluşturduğu bildirildi.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bugün Aeroflot’un New York ve Male olmak üzere 2 kentten sefer yapması planlandı.

Rus havayolu şirketi, yarın ise Bali’nin başkenti Denpasar’daki Rusları Moskova’ya ulaştıracak.

10 Nisan’da Aeroflot’un Tayland’dan Moskova ve Saint Petersburg’a uçması, ayrıca Larnaka’dan da aynı kentlere sefer yapması planlanıyor.

Rus havayolu şirketi S7’nin ise Bangkok’tan Rusya’nın Novosibirsk ve İrkutsk kentlerine uçması, ayrıca Tokyo-Vladivostok seferini de yapması bekleniyor.

Açıklamada, Bangkok’taki diğer Rusların tahliyesinin 11 Nisan’da Aeroflot’un Moskova ve Saint Petersburg seferleri ile devam edebileceği, ayrıca aynı tarihte Antalya’dan Moskova’ya da uçuş konulabileceği ifade edildi.

Rus yetkililerinin açıklamasına göre yurtdışında bulunan toplam 25 bin 800 kişi ‘Devlet Hizmetleri’ sitesinde dilekçe yazarak Rusya’ya dönmek istediklerini bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusların tahliye seferleri için bilet fiyatları sabit tutulacak. Daha önce Rus şirketlerden bilet alan Ruslar fark ödemeden seyahat edebilecek, yabancı şirketlerden bilet alan Rusların ile tahliye seferleri için 200 ile 400 euro arasında ödeme yapması gerekecek.