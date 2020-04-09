Pompeo: Her ülke koronavirüs durumuyla ilgili şeffaf olmalı, verilerini paylaşmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü koronavirüs bilgilendirme basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Her ülke, kendi ülkelerindeki durumla ilgili şeffaf olmalı, verilerini paylaşma sorumluluğunu yerine getirmelidir. Biz bunu yapıyoruz, diğer ülkeler de yapmalı" dedi.