Dünya genelinde koronavirüsle mücadelenin ön cephesindekilere teşekkür mesajları

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Tüm dünya, koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının değerini bir kez daha hatırlarken, onlara teşekkür etmek için de birçok yol deneniyor.
Çeşitli ülkelerde insanları koronavirüsten kurtarmak için gece gündüz çalışan doktor ve hemşireler, ayrıca iş görevlerini yerine getirmeye devam eden işçi ve görevlilere teşekkür mesajlarının yer aldığı pankartlar ve afişleri görmek mümkün.
Dünyanın dört bir yanından salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek mesajları, Sputnik'in seçkisinde.
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