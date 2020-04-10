Genco Erkal: 57 yıllık arkadaşımı o belalı hastalıktan kaybettik

Tiyatrocu Genco Erkal, kişisel Twitter hesabında 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Erkal, şunları söyledi:
"Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor."
Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor pic.twitter.com/LkcxDjlfbe— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 10, 2020
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