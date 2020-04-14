Prof. Çalış aşı çalışmalarındaki yeni gelişmeyi duyurdu: Koronavirüsün tüm gen haritası çıkarıldı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm gen haritasının çıkarıldığını duyurdu. Çalış, bunun aşı geliştirme çalışmaları için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Çalış, şunları söyledi:

"Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM’de Kovid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibimizi tebrik ediyorum.

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir. — Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) April 14, 2020

​