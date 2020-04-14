Eski Akit TV sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta, tüm dünyayı ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Usta ve annesi, 4 saat arayla yaşamını yitirdi.

Süleyman Usta, Akit TV'de Sümen Altı ve Haber Analiz gibi programların sunuculuğunu üstlenmişti.