Singapurlu Profesör: Asemptomatik Kovid-19 hastalarının oranı yüzde 70'lere dayanıyor

Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Profesör Leo Yee Sin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan asemptomatik hastaların sanılandan fazla olduğunu ve bazı araştırmalara göre bu oranın yüzde 55-70 arasında olduğunu ifade etti.

Singapur gazetesi Strait Times'a demeç veren Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Profesör Leo Yee Leo, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştıran unsurlara mercek tuttu.

Asemptomatik hasta sayısının tahminlerin üzerinde olduğunu ve ABD, Çin ve İtalya'da yapılan araştırmalara göre bu hastaların oranının yüzde 70'lere varabileceğini kaydeden Leo, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadeleyi zorlaştıran üç unsurdan biri olduğunun altını çizdi.

Kovid-19'un zararsız ve orta dereceli bir hastalık olarak ortaya çıkmasının ancak virüs salgılamanın yüksek seviyede olmasını mücadeleyi zorlaştıran diğer unsur olarak niteleyen Leo, "Bu, enfekte bireylerin hastalığın ciddiyetini anlamamasına ve enfeksiyonu yayma tehlikesini fark etmeden rutin aktivitelerine devam etmesine yol açıyor" dedi.

Üçüncü unsur olarak Kovid-19'un yeni bir patojen olmasını gösteren Leo, Singapur'un tamamının bu virüse karşı hassas olduğunu belirtti.