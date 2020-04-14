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21:39 14 Nisan 2020
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    New York'ta hastanelere gönderilmek üzere yeni konteyner morglar hazırlandı

    Can kaybının 24 bine yaklaştığı ABD'de yeni konteyner morglar hazırlandı

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    Koronavirüs salgını
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    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649’a çıktı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için New York'ta hastanelere gönderilmek üzere yeni konteyner morglar hazırlandı.

    Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı 1533 artarak 23 bin 649’a ulaştı.

    Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya ve 137 bin 877 ile Fransa takip ediyor.

    ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

    Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 190 bin 288 olan vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 858 artışla 196 bin 146'ya çıktı.

    New York'u 64 bin 584 vakayla komşusu New Jersey, 26 bin 867 vakayla Massachusetts takip ediyor.

    Can kaybı bakımından da New York 10 bin 58 ölümle ilk sıradaki yerini korurken bunu 2 bin 443 ölümle New Jersey ve 1602 ölümle Michigan eyaletleri izliyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için New York'ta hastanelere gönderilmek üzere yeni konteyner morglar hazırlandığı belirtildi.

    ABD'de 2 milyon 964 bin 726 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 437 artışla 44 bin 308'e ulaştı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, New York, ABD
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