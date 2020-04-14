ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'de, virüs kaynaklı ölü sayısı bir hafta içinde ikiye katlandı.
Reuters'ın aktardığı verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.
Dünyanın en üçüncü en fazla nüfusa sahip ülkesi olan ABD'de, toplam Kovid-19 vaka sayısı da 600 bin civarında bulunuyor.
Dünyada en fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, geçen hafta günlük olarak 1500 ila 2000 arasında ölümler meydana gelmişti.
Bugün ise, birkaç eyalet tarafından henüz bilgi verilmese de yaklaşık 1800 ölüm gerçekleşti.
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