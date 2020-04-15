DSÖ: Kovid-19 domuz gribinden 10 kat daha tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2009 yılında ortaya çıkan domuz gribinden 10 kat daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aralık ayında Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içinde neredeyse tüm dünyaya yayılan Kovid-19 ile Ocak 2009-Ağustos 2010 arasında etkili olan domuz gribini karşılaştırdı.

Domuz gribinin 1.6 milyon kişiye bulaştığını ve 18.449 vakanın ölümle sonuçlandığını belirten Ghebreyesus, koronavirüs kurbanlarının sayısının bu rakamı daha şimdiden 10 kat geçtiğini belirtti.

"Kovid-19'un hızla yayıldığını ve 2009 yılındaki domuz gribinden 10 kat daha ölümcül olduğunu biliyoruz" diyen Ghebreyesus, ölümcül salgının erken tanı, test, izolasyon ve temas takibi yardımıyla durdurulabileceğini vurguladı.

Ghebreyesus, koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan kısıtlamalara erken son verilmemesi konusunda da uyararak aksi halde salgının yeniden yayılabileceğinin altını çizdi.