ABD'de 2 bin 228 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte 2 bin 228 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü olan ABD'deki son rakamları paylaştı.

Buna göre, ülkede son 24 saat içinde 2 bin 228 kişi daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte 14 Nisan, ABD'de bir gün içinde en çok insanın hayatını kaybettiği gün olarak kayda geçti.

Son en yüksek ölü sayısı 10 Nisan günü 2 bin 108 olarak kaydedilmişti.

Ayrıca ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 25 bin 757'ye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yakında kaldırılabileceği mesajını vermişti.

Trump, 'tünelin sonundaki ışığı' görebildiğini öne sürmüştü.

Ülkede salgının en çok vurduğu eyalet olan New York'ta ise ölü sayısı, test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından 10 bini geçti.