Rus profesör, koronavirüs aşısının ne zaman hazır olacağını açıkladı

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenlenen video konferansa katılan Malışev, "Bildiğiniz gibi, şu anda dünyada 70'ten fazla bilim kuruluşu aşı çalışmaları yapıyor. Çin ve ABD'deki üç aşı için insanlar üzerinde klinik araştırmalara geçiliyor. Araştırmanın belirli fazları var. Aşının bulunması için her halükarda 6 ay gerekecek" dedi.

Bazı uzmanların bu salgını aşısız yenmenin mümkün olmadığını savunduğuna dikkat çeken Malışev, "Ancak bir yandan insanlar bağışıklık kazanıyor, birçok kişi hastaneye gitmeden hastalığı geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Malışev, grip aşısından farklı olarak Kovid-19 aşısı bulunduğunda ek zorluklar yaşanacağı uyarısında da bulundu.