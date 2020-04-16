Inter 1 milyon koruyucu maske bağışladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

Inter'in koronavirüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.