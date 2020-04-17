ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel sefer

Türk Hava Yolları (THY), ABD'de bulunan Türk vatandaşları için 23 Nisan'da Los Angeles ve Washington DC'den, 24 Nisan'da ise New York'tan sefer yapacak.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da Los Angeles ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da New York'tan THY seferi yapılacak.

Ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

3 uçuştan birine bilet alabilecekler

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara iletilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.