Fransa'da boşalan sahilde dev bir köpek balığı görüldü

Yerel basının aktardığına göre, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan izolasyon rejiminden yararlanan köpek balığı, hiç kimsenin olmadığı sahile yakın bir yerde rahatça yüzdü.

Balina köpek balığından sonra ikinci en büyük balık türü olan dev köpek balığı, insanlar için tehlike oluşturmuyor, çoğunlukla plankton ile besleniyor. Dev köpek balıklarının boyu erkeklerde 9, dişilerde 10 metreye kadar ulaşabiliyor.

Fransada koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 17 Mart’tan bu yana izolasyon tedbirleri uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, izolasyon önlemlerinin 11 Mayıs’a kadar süreceğini belirtmişti.