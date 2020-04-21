Koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlardan biri daha açıklandı

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, koronavirüsün yeni komplikasyonlarından birinin de DIC sendromu olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, koronavirüsün yeni komplikasyonlarından birinin de, kan pıhtılaşmasının geniş çapta aktivasyonu ile meydana gelen ve damarlarda trombotik tıkanmalarla karakterize edilen DIC sendromu sürecinin gelişmesi olduğunu söyledi.

Rus parlamentosunun yayın organı Parlamentskaya Gazeta’ya konuşan Morozov, “Kovid-19’da komplikasyonlardan birinin DIC sendromu gelişimi olduğu ortaya çıktı” dedi.

Morozov ayrıca, Kovid-19 hastalarının tedavisinde başvurulan klinik rehberlerde hızlı değişikliklerin yapmılmasının önemli olduğunu ve bu önerinin Sağlık Bakanlığı’na iletileceğini kaydetti.