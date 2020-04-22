Rusya Sağlık Bakanı: Koronavirüs tedavisi için beş ilaç klinik test aşamasında

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede koronavirüs tedavisi için beş ilacın klinik testlerinin sürdüğünü, diğer dört ilacın ise tescil aşamasında olduğunu belirtti.

Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele koordinasyon kurulunun bölge yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantısında konuşan Muraşko, Rusya’da Kovid-19 tedavisi için beş ilacın klinik testlerinin sürdüğünü, diğer dört ilacın ise tescil aşamasında olduğunu ifade etti.

Muraşko, “Beş ilacın klinik testleri federal kliniklerde devam ediyor, bu ilaçların arasında ağır hastalar için yerli yapım ilaçlar da, zamanında yardıma başlamak ve kritik durumlara izin vermemek için ilaçlar da var. Ayıca hastaların çeşitli tedavi şemalarında kullanılması planlanan daha dört ilacın devlet tescili için müracaat edildi” diye konuştu.

‘Rusya’da Kovid-19’un teşhisi için 17 test kullanılıyor’

Muraşko ayrıca Rusya’da koronavirüsün teşhisi için 17 test sisteminin kullanıldığının altını çizdi.

“Laboratuvar teşhisleri için bugün Rusya Federasyonu’nda tescil edilmiş olan 17 test sistemi kullanılıyor” diyen Muraşko, daha 8 test sistemi ile ilgili dosyaların devlet tescili için teslim edildiğini vurguladı.

‘Rusya’da Kovid-19 ölüm oranı yüzde 1’in altında’

Rusya’da Kovid-19 ölüm oranının yüzde 1’in altında olduğunu kaydeden Muraşko, şöyle konuştu:

“Bu dünyadaki en düşük değerlerden biri. Ülke genelinde ölüm oranının değerleri ile ilgili durumu takip ediyoruz, zira yatakların dönüştürülmesi, sağlık hizmetlerinin genel durumunu olumsuz etkilememeli.”

‘Tüm hastalar önde gelen uzmanlar tarafından takip ediliyor’

Bugün itibarıyla aralarında 2 binden fazla çocuğun da bulunduğu 45 binden fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirten bakan, koronavirüs teşhisi konulan 2 bin 300 kişinin durumunun ağır olduğunu, tüm hastaların önde gelen uzmanlar tarafından takip edildiğini vurguladı.

Rusya’da koronavirüs ile ilgili genel durumu ‘yönetilebilir’ olarak niteleyen Muraşko, “Koronavirüs enfeksiyonunun dışarıdan getirilmesi ve yayılması ile ilgili önlemler, sağlık kuruluşlarının üzerindeki yoğun yükü önlememizi ve hazırlık için ek bir zaman rezervi oluşturmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.