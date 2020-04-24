Koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanenin 3. katından atladı: Hayatını kaybeden yaşlı adamın testi negatif çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli vatandaş, diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile gözlem altına alındı.

Yaşlı adam bu sabah saat 08:55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine düştü.

Ağır yaralanan ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden yaşlı adamın Kovid-19 testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.