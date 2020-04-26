Sağlık Bakanlığı çalışma başlattı: İllerin virüs yükü tespit edilecek

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alabilmek için her ilin virüs yükünün tespit edilmesine karar verdi. Pilot il seçilen Antalya’da numuneleri diş hekimleri toplayacak. Test sonuçları normalleşmenin kapısını açacak anahtar olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bağışıklık haritasını oluşturmak için harekete geçti. Çalışma, turizm sezonu nedeniyle önem taşıyan Antalya’dan başlatıldı.

Antalya’da diş hekimlerinden oluşan ekipler kuruldu ve eğitime alındı. Buna göre, Antalya'daki beş merkez ilçede oluşturulan özel ekip evleri ziyaret edecek. Yapılacak testlerle hiçbir belirti göstermeden virüsü atlatanlar da dahil toplumun yüzde kaçının bağışıklık kazandığı ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Hastalığın görülme sıklığı, nüfusa oranı belirlenecek

Antalya’dan başlayan bu uygulamanın tüm büyükşehirleri kapsayacağı ve on bin kişilik bir örnekleme modeli çıkartılacağı belirtiliyor. Hastalığın tespitinde kullanılan PCR testlerinin, rastgele yöntemiyle TÜİK tarafından ilin nüfusuna göre belirlenen oranlarda vatandaşlara yapılacağı kaydedildi. Hastalığın görülme sıklığı ve genel nüfusa oranı gibi verilere ulaşılacağı ifade edildi.

Virüs yüküne göre normalleşme belirlenecek

Peki, yapılacak bu inceleme ne işe yarayacak? Rastgele ölçüm yönteminin sonuçlarının, normalleşme uygulamalarında kullanılacağı belirtildi. İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek.

Virüs yükünün düşük ya da yüksek olması, normalleşme sürecinde kısıtlamaların seviyesini belirlemede etkili olacak.