Bulgar Dışişleri: Krize rağmen Rus ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıramayız

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan’ın krize rağmen Rus ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasını tek başına kaldıramayacağını belirtti.

Bulgar BTV televizyonuna konuşan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Sofya’nın krize rağmen Rus ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasını tek başına kaldıramayacağını ifade etti.

'Vize uygulamaları AB'nin ortak politikası'

Bulgar bakan, “Her yıl turizmcilik işletmelerinin temsilcileri ile bu konunun görüşüldüğü toplantılar düzenliyoruz. Rusya ve Türkiye vatandaşları için vize düzenlemesini kolaylaştırmak için çok şey yaptık, ancak vize politikası Avrupa Birliği'nin (AB) ortak politikasıdır, Bulgaristan bu konuyu tek başına çözemez. Vize alma prosedürünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yaparız, ancak Bulgar hükümetinin kararıyla vizelerin kaldırılması mümkün değil” diye konuştu.

Turizmcilerden Bulgar hükümetine öneri

Daha önce Bulgar turizmcilik kuruluşlarının temsilcileri, hükümete ülkedeki turizmin canlandırılması ile ilgili kriz önlemi olarak Rusya ve Türkiye vatandaşlarına, tatil yeri olarak Bulgaristan’ı tercih etmeleri için vize uygulamasının kaldırılmasını önermişti.

Bu girişim Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova tarafından da desteklenmişti.

Bulgaristan’daki yaz sezonunun 1 Temmuz’dan itibaren açılacağı tahmin ediliyor, ancak her şeyin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına bağlı olacağı belirtiliyor.