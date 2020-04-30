Rusya'dan gelen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen 333 Türk vatandaşından 129'u Giresun'da diğerleri, Ordu ve Trabzon'da karantinaya alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları ile Rusya’nın başkenti Moskova’dan tahliye edilen 333 Türk vatandaşı Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen yolcular otobüsler ile karantinaya alınacakları öğrenci yurtlarına gönderildi.

Moskova’dan tahliye edilen yolculardan 129’u Giresun’da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alındı.

Geri kalan yolcular da Ordu ve Trabzon’a gönderilerek karantinaya alındı. Görevli personel eşliğinde kayıt işlemleri yapılan yolcular 14 gün boyunca karantinada kalacakları yurt odalarına yerleştirildi.