Çinli bilim insanları: Koronavirüs iyileşen hastaların akciğerinin ‘derinliklerinde’ kalabiliyor

Çinli bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iyileşen hastaların karaciğerlerinde kalabildiğini tespit etti. Araştırmacılara göre bu durum, iyileştiği sanılan hastalarda 'yeniden' koronavirüsün tespit edilmesine açıklık getiriyor. Hastalar aslında virüs kapmıyor, virüs organizmanın derinliklerinde gizleniyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin’in güneybatısındaki Çongçing kentinde yer alan Askeri Tıp Üniversitesi’nden bilim insanları, hastaneden taburcu edilen Kovid-19 hastalarının, geleneksel test yöntemleriyle ortaya çıkarılması mümkün olmayan virüs parçacıklarını akciğerlerinin derinliklerinde taşıyabildiğini tespit etti.

Uzmanlar, tedavisi tamamlandıktan sonra 3 kez test yapılan ve her seferinde negatif sonuç veren bir kadın hastayı araştırdı. Kadın, bilgisayarlı tomografi yapıldıktan taburcu edildi, ama ertesi gün aniden kalp krizinden hayatını kaybetti.

Otopside, karaciğerlerin derin dokularında Kovid-19 izlerine rastlandı. Diğer yandan karaciğer, kalp, bağırsak ve kemik iliğinde bu izlere rastlanmadı. Bununla birlikte akciğerlerde tespit edilen virüs izlerinin hiçbir belirti göstermediği kaydedildi.

Araştırmacılara göre bu durum, iyileştiği sanılan hastalarda 'yeniden' koronavirüsün tespit edildiği vakalara açıklık getiriyor. Yani aslında hastalar tekrar virüs kapmıyor, virüs organizmanın derinliklerinde gizleniyor.