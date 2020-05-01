Sberbank Rusya'da Kovid-19 vaka sayısının zirve yapacağı tarihi açıkladı

Sberindex.ru portalında yayınlanan habere göre Sberbank, yapay zeka modeli üzerinden Rusya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insidansının zirve yapacağı tarihin 6 Mayıs olacağını hesapladı.

Sberindex.ru portalında koronavirüs pandemisi sırasında ülkedeki hayatın nasıl değiştiği gösteriliyor. Portal, pandeminin hangi yörüngede geliştiği ve izolasyonun tüketicilerin imkan ve davranışlarını nasıl etkilediği iki temel soruya yanıt arıyor.

Morbidite tahmini, hastalığın yayılma dinamiklerini tanımlamaya yardımcı olan SEIR matematiksel modelini kullanan epidemiyolojik bir simülatöre dayanıyor.

Simülatör hesaplamasına göre, 6 Mayıs’ta 9 bin 282 yeni vaka ortaya çıkacak ve ondan sonra enfeksiyon vakalarında düşüş gözlemlenecek.

Tahminlere göre, 1 Mayıs'ta 8 bin 588, 2 Mayıs’ta 8 bin 245, 3 Mayıs’ta 8 bin 798, 4 Mayıs’ta 8 bin 354 yeni vaka ortaya çıkacak. Ardından yeni vaka sayısı iki gün içinde artarak 6 Mayıs’ta zirveye ulaşacak ve 7 Mayıs’tan itibaren düşüş başlayacak.

Son verilere göre, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 106 bin 498’e yükseldi, 11 bin 619 kişi iyileşti, bin 73 kişi hayatını kaybetti.