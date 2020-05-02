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    D vitamini

    'D vitamini eksikliği ve koronavirüs ölümleri arasında bağlantı bulundu'

    © AP Photo / Mark Lennihan
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005021041953419-d-vitamini-eksikligi-ve-koronavirus-olumleri-arasinda-baglanti-bulundu/

    Araştırmacılar, D vitamini seviyelerini yükseltmenin virüsün ölümcüllük oranını düşürdüğünü söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

    East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Koronavirüs ölüm oranları ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir bağlantı olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, virüse karşı en savunmasız grubun D vitamini eksikliği yaşayanlar olduğunu söylüyor.

    Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, Aralık 2019’dan beri 3 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip Koronavirüs'ün tedavisi üzerinde çalışıyor. Virüsün tedavisine dair yürütülen bu çalışmalar devam ederken Britanya'daki East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarına dair çarpıcı bir gelişme bildirdi.

    Webtekno'nun aktardığına göre Britanya'nın Norwich şehrinde yer alan üniversitede yürütülen çalışmanın bulgularından bahseden araştırma ekibi, Avrupa’daki düşük D vitamini seviyeleriyle Covid-19 ölüm oranları arasında bir bağlantı olduğunu söylüyor. Bu noktada ekip, Covid-19’a karşı en savunmasız durumda olan grubun D vitamini eksikliği yaşayan kişiler olduğunu düşünüyor.

    'Kesin konuşmak için henüz çok erken'

    Araştırma boyunca Avrupa’da bulunan 20 farklı ülkenin vatandaşları arasındaki D vitamini seviyeleriyle Koronavirüs ölüm oranları karşılaştırıldı ve ikisi arasında güçlü bir ilişki olduğu bulundu. Bununla birlikte araştırmacılar, korelasyonun nedensellik anlamına gelmediğinin altını çizerek D vitamini seviyelerini yükseltmenin virüsün ölümcüllük oranını düşürdüğünü söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

    Bir başka deyişle sağlık çalışanları veya insanlar için vitamin takviyeleri önermek için henüz çok erken denebilir. Buna rağmen daha önceki araştırmalar, yetersiz olan D vitamini seviyelerinin yükseltilmesi durumunda grip ve tüberküloz da dâhil olmak üzere diğer yaygın solunum yolu enfeksiyonu risklerinin azaltabileceğini göstermişti.

    D ve C vitamini takviyelerine olan talep arttı

    Salgın sırasında C ve D vitamini takviyelerine olan talep bir hayli arttı. Bu artışa neyin sebep olabileceğini araştıran analistler, insanların karantina günlerinde evlerinde kısıtlı güneş ışığı görebildiğini, bu yüzden de yeterli seviyede D vitamini alamadıklarını ve bu eksikliği takviyeler yoluyla karşıladıklarını düşünüyor.

    Bu noktada İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de resmi internet sitesinden insanlara günde 10 mikrogram D vitamini almalarını öneriyor. Buna neden olaraksa tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi insanların, evlerine kapandığı bu karantina günlerinde güneş ışığından yeterince D vitamini alamıyor olması gösteriliyor.

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Araştırma, d vitamini
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