Koronavirüsün ana semptomunu tanımanın yolu belli oldu

Dr. Vladimir Zaytsev, Rus Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Kovid-19’un bulaşma belirtilerinden en önemli olanlarından birine dikkat çekti. Rus doktor, ilk başlarda virüsün varlığını gösterebilecek semptomun koku alma duyusunda azalma olduğunu ifade etti.

Zaytsev, “Koronavirüs enfeksiyonu, insanın kokuları rahat bir şekilde alamaması ile başlamış oluyor, bu kişinin tat alma duyusunda da değişim oluyor” diye konuştu.

'Yüksek ateş farklı hastalıkların habercisi olabilir'

Rus doktor, aynı zamanda kişinin vücut ısısının normal, subfebril (37 – 37.9 derece arasında) olabileceğine ve hatta 38.5 dereceye çıkabileceğine dikkat çekti.

Isının bu denli farklılık göstermesi nedeniyle yüksek ateşin koronavirüs enfeksiyonunun ilk belirtisi olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayan Zaytsev, koku duyusunda azalma gibi spesifik semptomlar yokken farklı hastalıkların habercisi olabileceğinin altını çizdi.