Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından İstanbul'dan ilk görüntüler

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Aynı zamanda kısıtlama biter bitmez E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un en yoğun meydanlarından biri olan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Taksim Meydanı çevresinde özel araçların seyrettiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı'ndan ilk görüntüler https://t.co/1PynFUbjWv pic.twitter.com/PA2K95QVY7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2020

​

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle E-5 karayolunda hareketlilik başladı https://t.co/1PynFUbjWv pic.twitter.com/JsUg2PerIP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2020

​