Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar anlattı: 'Rica etsek 14 gün daha misafir ederler mi?'

Yurt dışından getirilen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında öğrenci yurtlarında 14 gün geçirdiler. Bu karantina sürecinde kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirten Mesut Elaldı isimli vatandaş, “Şimdi rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi?” diye sordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirildikten sonra karantinaya alınan vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Danimarka’dan gelen Mesut Elaldı, “Şimdi rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi?” diye sordu. Van’daki yurtta kalan Ece Karan, evdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Çorum’da misafir edilen Cafer Nazif, “5 yıldızlı otel gibi hizmet ettiler” diye konuştu.

'Devletimiz bize sahip çıktı'

Kazakistan’da işçi olarak çalışan Ahmet Kocabey de “14 gün boyunca karantinada kaldım. Devletimiz bize sahip çıktı. Çok güzel karşılandık” ifadelerini kullandı.

'Allah razı olsun, her şeyimiz çok güzel'

Suudi Arabistan’dan Erzincan’a getirilen ve yurtta 3 çocuğu ve eşi ile kalan Sabri Cemali, “Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bizimle ayrı bir şekilde ilgilendi, hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Allah razı olsun yemeğimiz çok güzel, her şeyimiz çok güzel Allah’a şükür” diye konuştu.

Yıl dönümlerini kutladılar

Kayseri’de, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtta gözlem altında tutulan çiftin evlilik yıl dönümü, yurt personelince kutlandı. Hunat Hatun Yurdu’nda karantinada bulunan Feyza Sevim’in annesi, yurdu arayarak kızı ile damadının evlilik yıl dönümleri olduğunu söyledi.

Bunun üzerine yurt personeli, oğulları Eymen Ömer ile yurtta karantinada kalan Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıl dönümlerini, odalarına pasta götürerek kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran çiftten Feyza Sevim, pastanın mumunu üfleyerek yurt çalışanlarına teşekkür etti.

'Gurur verici'

Almanya, Danimarka, Azerbaycan, Somali ve Cibuti’den getirilerek Niğde’de yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının da 14 günlük karantina süreleri devam ediyor. Niğde’deki yurtlarda vatandaşlara elma, tahinli pide, Niğde gazozu gibi yöresel ürünler ikram ediliyor. Yurtta kalanlardan Ceyhan Yılmaz, “Başkumandanımız uçak gönderiyor, oradan hastasını alıp geliyor. Bu çok gurur verici” dedi.

'Bu hazırlığı beklemiyorduk'

Çorum’daki yurtta kalan vatandaşlardan Cem Çetin, “Türkiye’ye gelirken bu kadar detaylı hazırlık yapılacağını beklemiyorduk” dedi. Çetin, “Yapılanları görünce çok şaşırdık. Temizlikten tutun da yemeklerimize, sağlık hizmetine kadar her şey sorunsuzdu. Bu şartlarda altında 14 gün daha kalacaksınız, deseler yine kalırım” ifadelerini kullandı.

'Bize çok iyi bakıyorlar'

Kuzey Kıbrıs'tan uçakla Ağrı’ya getirilen Türk vatandaşlarının da 14 günlük gözetim süresi devam ediyor. Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Muazzez Goncagül istedikleri her şeyin görevliler tarafından karşılandığını ve bir eksiklerinin bulunmadığını söyledi. Kendileriyle yakından ilgilenildiğini vurgulayan Goncagül, “Allah razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar. Devletimiz başımızdan eksilmesin inşallah” diye konuştu.