Bazı ülkeler bugünden itibaren koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye başlıyor

Bazı ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yayılması nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemleri bugünden itibaren kademeli olarak zayıflatmaya başlayacak.

Bazı ülkelerde Kovid-19 enfeksiyonunun yayılması nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemler bugünden itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacak.

Avrupa ülkeleri

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkelerin arasında olan İtalya’da bugün itibarıyla ikinci faz devreye giriyor. Bu kapsamda bar ve restoranlar, önlerinde kalabalık ve sıraların oluşmaması şartıyla dışarıya servis sağlayabilecek, sanayi üretim canlanacak, duran şantiyeler yeniden faaliyet geçecek. Dışarıda güvenlik önlemlerin alınması şartıyla spor faaliyetlerine de izin verilecek.

Avrupa’da en katı önlemlerin alındığı ülkelerin arasında olan İspanya’da ise bugünden itibaren karantinadan çıkmaya yönelik 4 etaplı planın ilk aşaması (sıfır fazı) başlıyor. Bu etapta bazı özel müesseseler ön kayıt şartıyla açılacak, restoranlar dışarıya servis yapmaya başlayacak, dışarıda antrenman yapılabilecek. Bazı adalarınsa bugünden itibaren bir sonraki aşamaya geçmesi bekleniyor.

Belçika da bugünden itibaren izolasyon önlemlerinde yumuşamaya geçiyor. Bugünden itibaren müşterilerle doğrudan yoğun teması olmayan şirketlerin çalışmalarına izin verilmesi planlanıyor. Ardından 11 Mayıs'ta mesafeyi koruma şartıyla gıda satmayan mağazaların çalışmalarına izin verilebilecek, aynı gün akraba ziyaretleri de başlayabilecek. 18 Mayıs’ta okulların kısmen açılması planlandığı Belçika’da restoran, bar, gece kulüpleri vb. işletmelerin açılması hazirana ertelendi.

Yunanistan’da vatandaşların bulundukları bölgedeki hareket kısıtlamaların büyük bir kısmı bugünden itibaren kaldırılıyor. Kırtasiye, elektronik eşya ve spor ürünleri satan mağazalar, ayrıca ön randevu şartıyla kuaförler ve oto bakım kuruluşları açılacak. Perakendecilerin büyük bir kısmı ise 11 Mayıs’tan itibaren faaliyete geçecek. AVM’ler bu serbestinin dışında tutuluyor.

Gevşemenin 4 ve 21 Mayıs’ta iki etap halinde yapılması öngörülen Güney Kıbrıs’ta bugünden itibaren turizm acenteleri ve perakendecilerin büyük bir kısmı faaliyete geçecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarının da işbaşı yapacakları ülkede ibadethaneler de aynı anda 10 kişiden fazla olmamak şartıyla ziyarete açılacak, bireysel olarak spor yapılabilecek.

Gevşetmenin ilk etabının 20 Nisan’da başladığı Polonya’da orman ve park ziyaretleri başladı, marketlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı arttırıldı. Bugünse oteller ve kısıtlı sayıda müşteriye izin verilerek AVM’ler faaliyete geçiyor. Stadyumlarda da 6 kişiden fazla olmamak üzere antrenmanlara başlanabilecek.

Kuzey ve Güney Amerika

Kanada’nın bazı eyaletlerinde de bugünden itibaren kısıtlamalarda gevşetmeye gidilecek, bazı trafik kontrol noktaları kaldırılacak, yer yer ise balık tutma, golf ve kamp faaliyetleri gibi bazı dış aktivitelere izin verilecek. Bazı eyaletlerde de sağlık kuruluşları ve kuaförler, ayrıca bazı perakende satış mağazaları faaliyete geçecek.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bugünden itibaren kısıtlamalarda aşamalar halinde gevşeme başlayacak. ‘Kırmızı’ ile işaretli kentlerde evlere paket servis yapan şirketler ve kısmen taksiler faaliyete geçecek. ‘Sarı’ renk yerleşimlerde kamu kurumları ve özel şirketler, personelin en fazla yüzde 50’sini çalıştırmak şartıyla faaliyete geçecek, sokağa çıkma yasağının saatleri ise akşam 18.00-sabah 05.00 olarak revize edilecek.

‘Yeşil’ bölgelerde ise kısıtlamalar mümkün olduğu kadar gevşetilecek, şehir içi ve şehirler arası seyahatlere izin verilecek, sokağa çıkma yasağının saatleri ise akşam 21.00-sabah 05.00 olarak revize edilecek.

Afrika ve Asya

Tunus’ta bugün itibarıyla devlet dairleri, gıda sanayi işletmeleri, inşaat ve hizmet sektörü kısmen faaliyete geçiyor. 11 Mayıs’tan itibarense küçük kuaför ve güzellik salonları hariç küçük işletmeler açılmaya başlayacak. AVM’le ve giysi-ayakkabı mağazaları hariç müesseseler devreye alınacak.

30 Mart’ta seyahat yasağı getirilen Nijerya’nın federal başkent bölgesinde ve Lagos ile Ogun eyaletlerinde bugünden itibaren kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak.

Singapur yönetimi ise yarından itibaren bazı işletmelerin faaliyetlerine izin verecek, geleneksel Çin tıbbı merkezleri açılacak. Ülke sakinleri apartmanlarda beden eğitimi yapabilecek, ancak havuzlar ve spor salonları kapalı kalacak.

BDT ülkeleri

Ermenistan yönetimi bugünden itibaren ülke ekonomisinin bir dizi önemli sektörünü ‘açmak’ istiyor. Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyayn’ın açıklamasına göre eğitim sistemi ‘kapalı’ kalacak, kültür ve eğlence sektöründeki kısıtlamalar da devam edecek.

Kazakistan’da bugünden itibaren dışarıda antrenman yapılabilecek, kuaförler çalışmaya başlayacak. Yine bugün 500 metrekareden az alana sahip olan gıda satmayan mağazalar, sağlık merkezleri, diş sağlığı klinikleri, fotoğraf stüdyoları, çiçekçiler, emlak şirketleri, reklam ajansları, avukat ve noterler, sigorta şirketleri, rehin dükkanları ve döviz büfeleri faaliyete geçiyor. Ülke içinde bazı kentler arasındaki uçak seferleri de başlıyor.