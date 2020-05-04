Kovid-19’a karşı bağışıklığın hangi koşullarda oluştuğu açıklandı

Rusya’da Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’nden patofizyoloji uzmanı Profesör Anton Yerşov Kovid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık oluşması için en uygun durumun hastalığı aşırı ilaç kullanımı olmadan geçirmek olduğunu söyledi.

Rusya’daki Moskova Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’nden patofizyoloji uzmanı Profesör Anton Yerşov, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği demeçte koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklığın hangi koşullarda oluştuğunu anlattı.

Yerşov, Kovid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık oluşması için en uygun durumun hastalığın aşırı ilaç kullanımı olmadan orta düzeyde geçirmek olduğunu ifade etti.

Yerşov, “Ancak o zaman organizma hastalığa karşı maksimum bağışıklık kazanıyor” dedi.

Hastalığın çok hafif ya da çok ağır geçirilmesi halinde enfeksiyondan korunmak için gerekli bağışıklığın sağlanamayacağını belirten Yerşov, “Hafif geçirildiğinde organizmada hastalığa karşı antikor geliştirilmesi için yeterli miktarda virüs bulunmuyor. Çok ağır geçirildiğinde de organizma o kadar baskı altında kalıyor ki tüm karşılayıcı güç, gelecek için bir koruma sağlamak için değil yaşamın sürdürülmesi için harcanıyor. Organizmanın gücü yetmiyor, özellikle de antikor üretmek için gerekli proteinler…” ifadelerini kullandı.

'Yeni tip koronavirüs kısa süre önce ortaya çıktığından tanınamadı'

Yerşov’a göre, yeni tip koronavirüs çok kısa süre önce ortaya çıktığından henüz tanınamadı ve sorun yaratan kısmı da bu.

Yerşov, “Bu (SARS-CoV-2) bir SARS virüsü olduğundan, Kovid-19’a karşı bağışıklığın iki yıl muhafaza edileceğine dair bir varsayım mevcut. Ancak henüz doğrulanmış bir veri yok” dedi.