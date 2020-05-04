Koronavirüs aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt

AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen 'Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.