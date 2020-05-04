DSÖ’den ABD’nin ‘Kovid-19’un yapay kökeni’ iddiasına yanıt: Spekülasyon

Koronavirüsün olası kökeniyle ilgili ABD’den hiçbir bilgi almadıklarını dile getiren DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, “Doğrulanmış verilere dayanan tüm kuruluşlar gibi, virüsün kökeniyle ilgili her türlü bilgi almak isterdik çünkü bu, halk sağlığını ilgilendiren ve gelecekteki kontrol için gereken çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla bu konuda veriler ve deliller varsa ABD hükümeti bunu paylaşıp paylaşmayacağına ve bunu ne zaman yapacağına karar vermeli. Ama bu durumda DSÖ için bir bilgi boşluğunda çalışmak zor” dedi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de koronavirüsün hayvan kökenine sahip olduğu yönündeki uzman görüşüne katıldığını söyledi.

Van Kerkhove, “Tek bulmamız gereken ara bağlantı, yani yasalardan virüsü kapan ve sonra insana bulaştıran hayvan. Halk sağlığı açısından, gelecekte tekrarlanmasını önleyebilmemiz için bunu öğrenmemiz çok önemli” ifadesini kullandı.

Kovid-19 ve diğer koronavirüsünlerin genetik diziliminin, yarasalardan meydana geldiğini gösterdiğini söyleyen Van Kerkhove, MERS’teki ara bağlantının develer olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gördüğümüz tüm delillere göre ve mevcut tüm dizilimlerden hareketle, sanrım 15 binden fazla dizilim söz konusu, bu doğal kaynaklı bir virüs. Sadece aradaki halkayı bulmamız lazım ve bu konuda Çinli meslektaşlarımızı destekliyoruz.”