Koronavirüs sonrası için ‘yeni alışkanlıklar’ kehaneti

Rus uzman Alekseyevskiy, koronavirüs salgını bittikten sonra tüm dünyanın sıkça el yıkamayı ve yüzüne dokunmamayı alışkanlık edineceğini belirtti.

Moskova merkezli KB Strelka Kentsel Antropoloji Merkezi’nin Başkanı Mihail Alekseyevskiy, Rus medyasına açıklamasında, koronavirüs salgınının her bir insanın hayatını değiştirdiğini ve herkesi koruyucu tedbirler üzerinde düşünmeye zorladığını kaydederek hijyen konusunun gelecek nesillere da aktarılacağını söyledi.

2. Dünya Savaşı’nın bile böyle etki yaratmadığını dile getiren Alekseyevskiy, “Şimdi tüm ülkelerde insanlar ellerini büyük bir titizlikle yıkayacak” dedi.

Dünyanın ayrıca vücut temas ve etkileşim alışkanlıklarını da gözden geçireceğini söyleyen Rus antropolog, “Misal İtalya’da insanlar, buluşurken alıştıkları sarılma ve yanaktan öpmeler yerine daha soğuk şekilde selamlaşacak. Çünkü selamlaşmaların daha soğuk olduğu ülkelerde koronavirüs çok daha az yayıldı. Mesela Japonya” ifadesini kullandı.

Alekseyevskiy ayrıca koronavirüs salgınının toplumda, hayırseverlik ve gönüllüğünü aktifleştirerek olumlu değişimlere de yol açabileceği görüşünde.