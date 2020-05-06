Türk vatandaşlarının tahliyesinde yaşananlar: Bolivya'da 8 saatlik dağ yolculuğu yapıldı, Nijer'de yakıt genleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bolivya'da ilginç bir olay yaşadık" ifadesiyle anlattığı tahliyenin detayları ortaya çıktı. Böbreklerinden rahatsızlanan ve virüs nedeniyle hiçbir yere gidemeyen Türk vatandaşı, diplomatik plakalı araçla 8 saatlik dağ yolculuğunun ardından kurtarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’nin yurt dışında yaptığı tahliyeleri anlatırken yaşanan ilginç olaylardan da örnekler verdi.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı’nı Bolivya’dan arayan bir vatandaş, turist olarak bulunduğu başkent La Paz’a 8 saatlik mesafedeki bir yerleşim yerinde koronavirüs yasaklarına yakalandığını, böbreklerinden rahatsız olduğunu ve tedavi imkanı bulamadığını iletti. Devreye Türkiye’nin La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun girdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'a konuşan Özcoşkun o kurtarma operasyonunu şu ifadelerle anlattı:

“Vatandaşımızı aldığımız şehir Cochabamba. La Paz’a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta. Ama burada yollar öylesine dar ve virajlı ki 8 saatte ancak ulaşabildik. Başkatip arkadaşımla birlikte hemen büyükelçilik aracını yola çıkarttım. Sıkı kurallar olması nedeniyle kordiplomatik araca bir vatandaşımızı kurtarmaya gittiğini gösteren yazı da astık. Vatandaşı bulunduğu yerden alıp hiç beklemeden büyükelçiliğimize getirdik. Kendisini bir süre ağırladık. Şans eseri La Paz’dan Sao Paulo’ya gidecek, dolu olan bir kargo uçağı bulduk. Ancak kendisini özel şahsa ait olan uçağa aldırmayı başararak Sao Paulo’ya gönderdik.”

Çavuşoğlu’nun anlattığı bir diğer ilginç tahliye de Nijer’de yaşandı. Tahliyeye giden THY uçağının yakıtı Nijer’deki 41 derecelik hava sıcaklığı nedeniyle genleşti ve ağırlaştı.

Uçağın havalanabilmesi için kargo kapasitesinin 3.5 ton azaltılması gerekti. Vatandaşlar gönüllü olarak eşyalarını Nijer’de bırakarak bulundukları yere göre çok daha soğuk olan Erzurum’a gidecek olan uçağa bindi. Vatandaşların bavulları THY yönetimi tarafından daha sonra iletilmek üzere tek tek toplandı.