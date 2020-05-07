Netflix çekimlere yeniden başlıyor: Kalabalık insanların bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek

Dijital video abonelik hizmeti alanında dünyanın en büyük şirketi Netflix, Koronavirüs nedeniyle ara verdiği dizi çekimlerine yeniden başlıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre kalabalık insanların bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Senaristler, oyuncuların yakınlaştığı sahneler yazmayacak.

Şirketin içeriklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ted Sanderos’un verdiği bilgilere göre şirket Güney Kore, Japonya ve İzlanda’da çekimlerine başladı. Netflix’in bu ay İsveç’te Haziran ayında da Norveç’te çekimlerine devam etmesi planlanıyor. Çekimleri ABD’de devam eden firmanın dizilerinden olan Stranger Things’in prodüksiyon süreci ise şimdilik belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

Los Angeles Times’a açıklama yapan Sanderos, “Bazı çekim ekipleri işe dönme konusunda endişeliler fakat evlerinde oturan insanlar da onların çekeceği eğlenceye güveniyor” ifadelerini kullandı.

Netflix’in işe geri dönüş planına göre dizi setlerinde açık büfe yemekler yerine kutu yemekler getirilecek, birkaç saatte bir oyuncular ve çekim ekibinin ellerini yıkaması zorunlu olacak. Makyaj malzemeleri ise tek kullanımlık şeklinde kullanılacak.

Sanderos’un verdiği bilgilere göre kalabalık oyuncu grubunu veya figürasyonun bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Oyuncuların yakınlaştığı sahneler pandemi riski azalana kadar dizilerin yeni bölümlerinde olmayacak.