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    A woman wears a mask as she crosses a street in Paris, Tuesday, May 5, 2020. France continues to be under an extended stay-at-home order until May 11 in an attempt to slow the spread of the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Christophe Ena)

    İlk vakanın 24 Ocak'ta görüldüğü Fransa'da tedbirlerin gevşetilmesinde ilk adım 11 Mayıs'ta

    © AP Photo / Christophe Ena
    Koronavirüs salgını
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    Fransa Başbakanı Philippe, düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs'tan itibaren Fransa'da koronavirüse karşı alınan tedbirlerde yeni aşamaya geçileceğini ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

    Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımının 11 Mayıs'ta atılacağını bildirdi.

    Ülkenin büyük bölümünde salgının yavaşladığını ancak başkent Paris'te durumun kritik olduğunu ifade eden Philippe, salgının durumunu ve tedbirleri 2 Haziran'da tekrar değerlendireceklerini kaydetti.

    Yaşlılara ve kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmeyeceğini ancak dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Philippe, Fransızların 11 Mayıs'tan sonra sokağa çıktıklarında sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

    Başbakan Philippe, salgının etkili olmadığı bölgelerde lise, kafe ve restoranların haziran başında açılabileceğini belirtti.

    Kovid-19 belirtileri gösterenlere test

    Sağlık Bakanı Olivier Veran, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 belirtileri gösterenlere ve enfekte olan kişilerle temasta bulunanlara test yapılacağını söyledi. Veran, yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına 1000-1500 euro prim verileceğini de dile getirdi.

    Fransa'da koronavirüs
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
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    Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de ülkedeki okulların yüzde 80-85'inin gelecek hafta açılacağını belirtti.
    Blanquer, ilkokulların 11 Mayıs'tan itibaren ve salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokulların 18 Mayıs'ta açılacağını ifade etti.

    Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu

    Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, başkent Paris'te 11 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçların yüzde 75'inin çalışacağını ve  sabah ile akşam saatlerinde sadece mazeretleri olanların toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini belirtti.

    Borne, toplu taşıma araçlarında 11 yaşından büyük olanlara maske takmanın zorunlu olacağını, bu kurala uymayanlara 135 euro para cezası kesileceğini kaydetti.

    Elisabeth Borne, toplu taşıma araçlarının her gün en az bir kez dezenfekte edileceği bilgisini paylaştı.

    10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

    İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşımın serbest olacağını ancak 100 kilometrenin üzerinde seyahatlerin zorunlu hallerde yapılabileceğini söyledi.

    Bu tarihten itibaren küçük müzelerin, kütüphanelerin açılacağını ifade eden Castaner, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını belirtti.

    Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkede ekonomik hayatın tekrar başlaması gerektiğine dikkati çekerek, iş yerlerinin, mağazaların ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağını ancak kafe ve restoranların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

     

     

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