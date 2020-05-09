Kovid-19’a karşı bağışıklık neye bağlı?

Moskova Devlet Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Armais Kamalov, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hastalarda bu virüse karşı bağışıklığın oluşmama ihtimalinin sebeplerini açıkladı.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Kamalov, “Eğer virüs vücuda küçük konsantrasyonlarda girer ve bağışıklık sistemi de onunla hızlı bir şekilde başa çıkarsa yeterli hacimde antikor oluşmayabilir. Ağır seyreden hastalıklarda, hastanın büyük miktarda ilaca ihtiyacı olduğu durumlarda da virüse karşı bağışıklık gelişmeyebilir” ifadesini kullandı.

“Bağışıklık, organizmanın kendi kaynaklarını devreye sokarak elde ettiği doğal bir şey” diyen Kamalov, koronavirüsü doğal yollarla yenen ve hastalığı orta seyreden kişilerde bir süre sonra mutlaka antikorların oluştuğunun altını çizdi.