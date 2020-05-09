Rusya'da 10.817 yeni koronavirüs vakası: Toplam vaka sayısı 200 bin sınırında

Rusya'da son 24 saatte 10.817 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı koyuldu. Salgın başladığından beri ilk kez 5 binden fazla hasta aynı gün taburcu edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da salgına yakalananlara son 24 saatte 4.399'u semptomsuz olmak üzere 10.817 kişi daha eklendi. Toplam vaka sayısı 198.676 oldu. Sadece Moskova'da tespit edilen vaka sayısı ise 104.189.

'İlk kez 5 binden fazla kişi taburcu edildi'

Rusya'da salgının başladığı tarihten beri ilk kez 5 binden fazla hasta aynı gün taburcu edildi. 5.308 hastanın taburcu edilmesiyle birlikte sağlığına kavuşanların toplam sayısı 31.916'ya yükseldi.

'Toplam ölü sayısı 1.827'

Bugün açıklanan ölü sayısı 104 oldu. Toplam ölü sayısı 1.827'ye ulaştı.

Bugünkü verilere göre günlük artış oranı da, yüzde 5.8 ile salgının başından beri en düşük seviyeyi gördü.