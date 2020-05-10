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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    İngiltere'de koronavirüse karşı 5 kademeli plan: 'Evde kalın' sloganı 'Tetikte kalın' oldu

    © AP Photo / Andrew Parsons
    Koronavirüs salgını
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlerde yapılan değişikliğe ilişkin yeni kararları açıkladı. Johnson'ın "Karantinayı bitirme zamanı değil" vurgusu yaptığı açıklamaya göre İngiltere'de hane halkı üyeleriyle olmak şartıyla parklarda oturulabilecek, başka yerlere arabayla gidilebilecek.

    İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kararı, egzersiz için dışarı çıkma sayısının artırılması ile inşaat ve fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin işbaşı yapmalarına izin verilmeyle sınırlı kaldı.

    Başbakan Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlerde yapılan değişikliğe ilişkin yeni kararları açıkladı.

    Tedbirler sayesinde bir felaketin önlendiğini, aksi halde yarım milyon kişinin ölmüş olabileceğini vurgulayan Johnson, "Hastalığın yayılmasını durdurma çabanız ve gösterdiğiniz fedakarlık sayesinde ölüm oranları ve hastaneye kabuller düşüyor. Sizin sayenizde Ulusal Sağlık Hizmetlerimizi (NSH) koruduk ve binlerce hayat kurtardık" ifadesini kullandı.

    '5 kademeden oluşan bir sistem'

    Johnson, ikinci bir dalganın önlenmesine vurgu yaparak, "Tetikte kalmalıyız. Virüsü kontrol etmeye ve hayat kurtarmaya devam etmeliyiz" dedi.

    Tehdit düzeyine ilişkin 5 kademeden oluşan bir sistemin hayata geçirileceğini bildiren Johnson, "1'inci kademe, hastalığın artık İngiltere'de kalmadığını, 5'inci kademe de en kritik seviyeyi ifade ediyor. Karantina süresi boyunca 4'üncü kademede olduk ve fedakarlığınız sayesinde şimdi 3'üncü kademeye ilerlemeye başlıyoruz" diye konuştu.

    Johnson, virüsün bulaşma oranının düştüğünü ama bunun 'karantinaya son verme' anlamına gelemeyeceğini kaydederek, bununla beraber değişikliklere gideceklerini söyledi.

    Başbakan, ilk olarak inşaat veya fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin artık işe dönebileceklerini bildirdi. Ancak işe gidişte toplu ulaşım kullanmaktan kaçınılmasını ve iş yerlerinde dikkatli olunmasını isteyen Johnson, çarşambadan itibaren insanların daha fazla dışarı çıkabileceğini ve sınırsız sayıda egzersiz yapabileceğini açıkladı.

    Hane halkı üyeleriyle olmak şartıyla parklarda oturulabileceğini, başka yerlere arabayla gidilebileceğini ve spor oyunları oynanabileceğini ifade eden Johnson, bunlar yapılırken sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini, bu kuralı ihlal edenlere verilecek para cezasının artırılacağını duyurdu.

    Başbakan, ülke dışından gelenlerin karantinaya alınacağını da kaydetti.

    'İkinci aşamada okullar, üçüncü aşamada oteller açılabilecek'

    İkinci aşama olarak en erken 1 Haziran'da bazı mağazaların açılabileceğini ve ilkokuldan başlamak üzere çocukların okullara gidebileceğini aktaran Başbakan, üçüncü aşamada ise temmuz gibi güvenli olmaları ve sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla bazı oteller ve halka açık yerleri yeniden açmayı umduklarını bildirdi.

    Tüm bu adımların şartlara ve halkın uyarıları dinlemesine bağlı olduğunu kaydeden Johnson, gelişmeleri yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde izleyeceklerini, gerek duymaları halinde adımları geri alabileceklerini söyledi.

    Yeni slogan 'Tetikte kalın'

    Bu arada Johnson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, 23 Mart'tan itibaren kullanılan "Evde kalın, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) koruyun, hayat kurtarın" şeklindeki sloganın "Tetikte kalın, virüsü kontrol edin, hayat kurtarın" olarak değiştirildiği görüldü.

     

    Ancak İngiltere haricinde Birleşik Krallık'ı oluşturan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yetkilileri, 'Tetikte kalın' sloganının belirsizlik içerdiğini ve kendileri için 'Evde kalın' ifadesinin geçerli olacağını açıkladı.

    İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamalar kapsamında insanlar sokağa, sadece temel ihtiyaçlar için alışveriş, günde bir kez egzersiz, evden yapılamaması durumunda işe gitmek ve başkalarına yardım etmek için dışarı çıkabiliyordu.

    Sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranların hizmet verebildiği ülkede tüm sosyal etkinlikler de yasaklanmıştı.

    Kovid-19 kaynaklı can kaybının 31 bin 855 olduğu İngiltere, ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

    Etiketler:
    Park, Boris Johnson, Seyahat kısıtlaması, Kısıtlama, İngiltere, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs
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