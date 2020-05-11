'Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam' iddiası

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu (TBKGU) Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber ve kuaförlerin yüzde 40 zamlı fiyatlar üzerinden hizmet vereceklerini iddia etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sektörle birlikte berber ve kuaförler de ekonomik olarak kötü yönde etkilendi.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför, berber ve güzellik salonlarının gelir kaybından dolayı yüzde 40 zam uygulanacağını ileri sürdü.

'15-20 dakikalık arayla hizmet verilecek'

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da yürütülen çalışmaların detaylarını anlattı. İşletmelerde koltuklar arasında mesafe olacağını kaydeden Uzun, "3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk çalışacağız. 5 koltuk varsa 3 koltuk çalışacağız, Ortadaki koltuğu boş bırakacağız ve 2 metrelik mesafeler olacak. Tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak" diye konuştu.

'Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz'

Salgın tedbirleri kapsamında koruyucu önlük ve kullan at havlu temini başlattıklarını da vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz. 10 günlük stok yaptık ama sonrası için sıkıntılı bir süreç olabilir. Koruyucu önlük sorununu ise tek kullanımlık boya önlükleri ile aşacağız."

Dükkanlarda kolonya, dezenfektan kullanımının en üst seviyeye çıkacağını, tek kullanımlık havlu ve önlüğünde ekstra maliyet anlamına geldiğini vurgulayan Uzun, "Şu aşamada hizmet bedelimize en az yüzde 30 zam yapmak zorundayız. Başka şekilde esnafımızın para kazanması ve evine ekmek götürme şansı yok. Biz de bu zammı istemezdik ama çaremiz kalmadı" dedi.