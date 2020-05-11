Putin bugün bir kez daha ulusa seslenecek

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi ve vatandaşların desteklenmesine ilişkin ek tedbirlere yönelik bir ulusa sesleniş konuşması daha yapacağı belirtildi.

Kremlin’in açıklamasına göre, günün ikinci yarısında ulusa seslenecek olan Putin, konuşmasında salgınla ilgili durumun yanı sıra vatandaşlar ve ekonominin desteklenmesine ilişkin yeni tedbirlerden bahsedecek.

Putin, salgın nedeniyle son zamanlarda sık sık ulusa sesleniş konuşmaları yapıyor.

Putin daha önce 25 Mart, 2, 8 Nisan, 15 Nisan ve 28 Nisan’da ulusa seslenmişti. İlk kez 25 Mart’tan 5 Nisan’a kadar ilan edilen ücretli tatil, daha sonra 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı. Salgın nedeniyle daha sonra bir kez daha uzatılan ücretli tatilin bugün sona ermesi gerekiyordu.

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 656 artarak 221 bin 344’e yükseldi. Yeni vakaların 6 bin 169’u başkent Moskova’da görüldü.