Denizli’de AVM'lerde 3 saatten uzun alışveriş yapılması yasaklandı

Denizli’de İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeniden açılan alışveriş merkezlerindeki tedbirlere ilişkin aldıkları, 61 maddelik kararı yayınladı. Buna göre alışveriş üç saat ile sınırlandırıldı, klima açılması yasaklanarak test ürünlerinin kullanımı durduruldu.

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan önderliğinde toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği alışveriş merkezleri hakkındaki genelge görüşüldü.

Toplantıda meclis, alışveriş merkezlerindeki genel tedbirler, iş yerlerinin çalışma esasları, hijyen kuralları, havalandırma ve denetime ilişkin 61 karar aldı.

İl Hızıssıhha Meclisi kararına göre 10:00 ve 22:00 saatleri arasında açık kalacak olan alışveriş merkezlerinde vatandaşların üç saatten uzun süre geçirmeleri yasaklandı.

Bunun sağlanması için alışveriş merkezinin dört bir yanında uyarıcı görsellerin yer alması ve anons yapılması kararlaştırıldı. Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre Meclisin aldığı diğer kararların bir kısmı şöyle: