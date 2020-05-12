ABD’de koruyucu ekipman olmadan koronavirüs hastasını kurtaran hemşire 14 gün sonra öldü

ABD'nin Los Angeles kentinde acil müdahale gereken koronavirüs hastasına koruyucu maske olmadan yardım eden bir hemşire olaydan 2 hafta sonra yaşamını yitirdi.

ABD’nin Los Angeles şehrinde, koruyucu ekipman olmadan kalbi duran koronavirüs hastasına müdahale eden bir hemşirenin 14 gün sonra hayatını kaybettiği belirildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki Celia Marcos, üzerinde koruyucu ekipman olmadan bir koronavirüs hastasına yardım etti. Gazeteye konuşan hastane personeli, hastanın nefesinin kesildiği ve hemşirenin zaman kaybetmekten korktuğu aktarıldı.

İsmini açıklamak istemeyen hemşirelerden biri de gazeteye açıklamasında, hastane yönetiminin personele yeterince maske sağlamadığını iddia etti.

Los Angeles İş Güvenliği İdaresi de hemşirenin ölümünü, koruyucu ekipman eksikliği ile açıkladı.

Hastane yönetimi bu suçlamaları reddediyor.