Instagram Brezilya lideri Bolsonaro’nun Kovid-19 ölüm oranıyla ilgili paylaşımı engelledi

Brezilya lideri Jair Bolsonaro son paylaşımlarından birinde, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde mart ayından bu yana solunum yolu hastalıklarından ölenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını savundu.

Instagram, engellediği bu paylaşıma, “Olguları kontrol eden uzmanlar, bu paylaşımın gerçeğe uymadığını doğruladı, bu paylaşımdaki temel ifadeler yanlış” notunu bıraktı.

Instagram’ın verilerine göre, Ceara eyaletindeki ölüm oranı, Kovid-19 salgının olduğu dönemde yüzde 33 arttı.

Daha önce Facebook ve Twitter da Bolsonaro’nun paylaşımlarını kaldırmıştı. Brezilya lideri, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların derhal kaldırılmasının taraftarı olarak biliniyor.

Latin Amerika’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan Brezilya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçmiş durumda.