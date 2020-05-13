‘Koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık daha çok hastalığı ağır geçirenlerde oluşuyor’

Rus asıllı ABD’li biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Ancha Baranova, yeni tip koronavirüse karşı uzun süreli ve güçlü bağışıklığın daha çok hastalığı ağır geçirenlerde oluştuğunu belirtti.

ABD’deki George Mason Üniversitesi’ne bağlı Sistem Biyolojisi Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, SARS-CoV-2’ye karşı uzun süreli ve güçlü bağışıklığın daha çok hastalığı ağır geçirenlerde oluştuğunu ifade etti.

‘Güçlü ve uzun süreli bağışıklık hastaların yüzde 7-8’inde oluşuyor’

Hastalığı geçiren kişilerin yüzde 7-8’inde virüse karşı iyi ve güçlü bağışıklığın geliştiğine dikkat çeken Baranova, “Bu kadar güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip süper insanlarımız var ki, antikorları diğer insanları tedavi etmek için kullanılabilir ve bu zaten yapılan bir şey” diye konuştu.

‘Yüzde 7-8’lik kısım ağır hastalanmalarına rağmen antikor üretmiyor’

Bununla birlikte, hastalığın aktif bir şekilde gelişmesine rağmen organizmaları antikor üretmeyen kişilerin de olduğuna dikkat çeken uzman, bu kişilerin oranının da hastalananların toplamının yüzde 7’si ila 8’ini oluşturduğunun altını çizdi.

‘Ağır geçiren yaşlıların bağışıklıkları da oldukça kuvvetli’

Koronavirüsü yenen kişilerin çoğunun farklı düzeyde bağışıklığa sahip olduklarını, ancak en az yüzde 40'ında bağışıklığın oldukça zayıf olduğunu ifade eden Baranova, uzmanlara göre hastalığı ağır geçiren yaşlı kişilerde de oldukça kuvvetli bir bağışıklığın oluştuğunu vurguladı.