Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 104 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 77 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 55 hastanın da iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 2 bin 693'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, iyileşenlerin sayısı ise bin 735'e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve şu ana kadar 200 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.