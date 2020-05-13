Sağlık Bakanı Koca salgına karşı yeni hayat tarzını açıkladı: Kontrollü Sosyal Hayat

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı, birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe. pic.twitter.com/h2cxyImkHX