Kahramanmaraş’ta 74 yaşındaki bir vatandaş, koronavirüsü ikinci kez yenerek taburcu oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan İsa Resul Önder yaklaşık 45 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Önder’in hastanedeki tedavisine başlandı.

Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Önder, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Yeniden hastanede tedavi altına alınan Resul Önder, son testlerinin de negatif çıkmasının ardından ikinci kez koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

Taburcu olan Resul Önder’e Necip Fazıl Şehir Hastanesi çıkışında yakınları çiçek hediye etti. Herkesin tedbirli davranıp kurallara uyması gerektiğini belirten İsa Resul Önder şunları söyledi:

“Bu virüs belasında birincisinde 14 gün yattım hastane de ve taburcu oldum. Evde karantinaya aldılar beni ve daha sonra kontrole geldim hastaneye bizden sürüntü aldılar ve bizim hastaneye yatmamız gerektiğini söylediler. Hastanede iğne ve ilaçlarla tedavi edildim ve 14 gün karantinam tamamlandı ve taburcu edildim. Her şey çok güzel ilgi alaka çok güzeldi. Tedbirlere uyalım evde kalalım.”





74 yaşındaki adam koronavirüsü ikinci kez yendi https://t.co/OGFOep9eNh pic.twitter.com/z6nKJcAR05 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2020

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