Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır'da mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı https://t.co/vsA1UE3A98 pic.twitter.com/NSx27lugif — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2020

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