Brüksel'de sağlık personeli hastaneye gelen Başbakan Wilmes'i protesto etti

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi. Hastanenin hemşire ve doktorları Wilmes'in girişi sırasında Başbakan'a sırtlarını döndüler.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Belçika Başbakanı Sophie Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar Başbakan'a sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.

While the Belgian Prime Minister @Sophie_Wilmes was visiting a hospital in Brussels today, hospital staff turned their backs to her car. Belgium has the highest per capita Covid death toll. The government failed completely. #FailedState 🇧🇪 #corona #COVIDー19 pic.twitter.com/98x3OJFM4F — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) May 16, 2020

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Wilmes ise koronavirüs salgınının yarattığı kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti.

Belçika'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.